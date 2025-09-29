Aleksandra Kucharska i Paweł Subczyński w światowej czołówce. Ostrołęka ma powód do dumy

Reprezentanci UKS ATRIA Ostrołęka, Aleksandra Kucharska i Paweł Subczyński podczas Pucharu Świata w tańcach standardowych zakwalifikowali się do ścisłego finału i ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Turniej odbył się w chińskim Chengdu.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu światowego tańca towarzyskiego, gromadzące najlepsze pary z całego globu. Zawody w Chengdu były kolejnym etapem ich startów w sezonie. Przed nimi, już w listopadzie Mistrzostwa Świata w Rumunii.

To historyczny moment dla klubu UKS Atria Ostrołęka jak i lokalnego sportu tanecznego. Wynik Aleksandry i Pawła stanowi ważny krok w rozwoju klubu i inspirację dla kolejnych pokoleń tancerzy. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na międzynarodowych parkietach!

Jak przyznaje klub:

Udział w turnieju był możliwy dzięki wsparciu władz miasta Ostrołęka, które od lat aktywnie wspierają rozwój lokalnych sportowców. Zaangażowanie samorządu umożliwiło młodym tancerzom udział w zawodach tej rangi i godne reprezentowanie Polski.

