Aleksandra Kucharska i Paweł Subczyński w światowej czołówce. Ostrołęka ma powód do dumy

Redakcja eOstroleka.pl
Inne 29 września 2025 0 Komentarzy

Reprezentanci UKS ATRIA Ostrołęka, Aleksandra Kucharska i Paweł Subczyński podczas Pucharu Świata w tańcach standardowych zakwalifikowali się do ścisłego finału i ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Turniej odbył się w chińskim Chengdu.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu światowego tańca towarzyskiego, gromadzące najlepsze pary z całego globu. Zawody w Chengdu były kolejnym etapem ich startów w sezonie. Przed nimi, już w listopadzie Mistrzostwa Świata w Rumunii.

To historyczny moment dla klubu UKS Atria Ostrołęka jak i lokalnego sportu tanecznego. Wynik Aleksandry i Pawła stanowi ważny krok w rozwoju klubu i inspirację dla kolejnych pokoleń tancerzy. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na międzynarodowych parkietach!

Jak przyznaje klub:

Udział w turnieju był możliwy dzięki wsparciu władz miasta Ostrołęka, które od lat aktywnie wspierają rozwój lokalnych sportowców. Zaangażowanie samorządu umożliwiło młodym tancerzom udział w zawodach tej rangi i godne reprezentowanie Polski.

Chcesz być na bieżąco z wynikami i informacjami sportowymi? Polub nas na Facebooku:

SPORTowa Ostrołęka | Wypromuj również swoją stronę

Zdjęcia do artykułu:
Czytaj również:

Komentarze


Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Działy sportowe
PIŁKA NOŻNA PIŁKA RĘCZNA SIATKÓWKA KOSZYKÓWKA LEKKOATLETYKA PŁYWANIE SPORTY WALKI TENIS ZIEMNY KOLARSTWO INNE
Forum
Siłownie
02 lipca 2025 piepszu1
Wyprawa rowerowa
02 lipca 2025 AdRiAnOoO
Piłka Nożna
29 lipca 2024 kluczowski8
Potrzebujesz porady od użytkowników
17 kwietnia 2024 WeronJak
potrzebny dobry stomatolog lub chirurg stom do usuniecia 8semki pomocy
30 grudnia 2023 lidia
Tagi
A Klasa B Klasa Ostrołęcka Dorota Gnoza GKS Łyse III liga KS CK Troszyn Kurpik Kadzidło MKS Ciechanów Narew II Ostrołęka Narew Ostrołęka Orz Goworowo Ostrołęka Rzekunianka Rzekuń SPS Volley Ostrołęka UKS Atleta Ostrołęka UKS Clan Ostrołęka V liga awans do III ligi lekkoatletyka liga okręgowa mecz piłkarski nordic walking piłka nożna rekord życiowy rekordy życiowe sezon 2025/26 siatkówka skok w dal transfer Świt Baranowo
FaceBook