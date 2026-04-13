Nike Ostrołęka. "Trójki" w formie. Dwa awanse stały się faktem! [ZDJĘCIA]

Redakcja eOstroleka.pl
Siatkówka 13 kwietnia 2026 0 Komentarzy

11 kwietnia w Mińsku Mazowieckim odbył się pierwszy ligowy turniej Mistrzostw Mazowsza w kategorii trójek dla dziewczynek rocznika 2014. Nike Ostrołęka wystawił aż cztery drużyny. Bilans? Dwa awanse, jedno utrzymanie i jeden spadek - ale przede wszystkim cenne doświadczenie dla najmłodszych siatkarek klubu!

fot. Nike Ostrołęka

W składzie Nike 1 wystąpiły: Natalia Pogorzelska, Helena Żerańska, Zofia Bloch i Hania Majewska. Dziewczyny rywalizowały w pierwszej lidze i spisały się solidnie - trzy zwycięstwa i dwie porażki dały im utrzymanie na najwyższym szczeblu rozgrywek.

Skład Nike 2 tworzyły: Patrycja Artamonow, Gabriela Minota i Maria Bączkowska. Dziewczyny zagrały świetny turniej - cztery zwycięstwa i tylko dwie porażki dały im zasłużony awans do drugiej ligi.

Nike 3 w składzie: Aleksandra Mocek, Alicja Bacławska, Alicja Krajza i Kinga Jakubiak - tym razem szczęście nie dopisało. Dwa zwycięstwa i trzy porażki oznaczają spadek do trzeciej ligi. Głowy do góry - to dopiero początek...

Zawodniczki w składzie Nike 4 – Maja Dawid, Rozalia Cichowska i Aleksandra Korzeniecka - zaliczyły rewelacyjny start. Cztery wygrane i tylko jedna porażka to znakomity wynik, który dał im awans do trzeciej ligi. Tak trzymać!

Za pracę szkoleniową z rocznikiem 2014 odpowiada trener Katarzyna Bloch. Pierwszy turniej ligowy za najmłodszymi siatkarkami Nike Ostrołęka - choć wyniki są różne, to najważniejsze jest doświadczenie i radość z gry w pierwszych oficjalnych rozgrywkach.

