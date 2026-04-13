Strzelali od piątku do niedzieli! Kto świętował wygrane? [ZOBACZ TABELE]

Piłka nożna 13 kwietnia 2026

Długi to był piłkarski weekend - bo trwający od piątku do niedzieli - i niezwykle ciekawy. Cieszy się Troszyn, świętują Ołdaki, a i w Kadzidle oraz Myszyńcu mieli spore powody do radości.

W rozgrywkach III ligi kapitalnie spisuje się KS CK Troszyn. Drużyna z powiatu ostrołęckiego po wygranej w Sieradzu 2:1 jest na 5. miejscu w tabeli. Niesamowity wynik osiąga beniaminek, a patrząc na grę Troszyna, wydaje się, że to wcale nie koniec.

Zaglądamy na boiska V ligi. Tam Narew Ostrołęka przywiozła punkt z Kobyłki po remisie 1:1. Sąsiedzi w tabeli podzielili się punktami, z czego najbardziej cieszy się Nadnarwianka Pułtusk - która wygrała swój mecz i "odskoczyła" Narwi. Oj, nie jest to łatwy sezon...

W okręgówce derby nie tylko powiatu ostrołęckiego, ale i ściślej - gminy Rzekuń. ULKS Ołdaki wygrał na wyjeździe, czyli parę kilometrów dalej, z Rzekunianką 2:1. Takim samym wynikiem z Mławianką II Mława zwyciężył Kurpik Kadzidło, a Narew II Ostrołęka tym razem bez punktów (1:3 w Bieżuniu).

W A Klasie bezbramkowy remis zaliczył GKS Łyse, zatrzymując wyżej notowaną Wkrę Cieksyn. Jeszcze lepiej spisał się Bartnik Myszyniec, który rozbił wicelidera z Długosiodła 5:2. I w końcu B Klasa. Orz Goworowo przegrał z Wąsewem 1:2, a Świt Baranowo zremisował z Orzycem Chorzele 1:1.

